GÜNCELLEME - Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Hıdırlık Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Tosya Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 40 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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