Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Hıdırlık Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Tosya Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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