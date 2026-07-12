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        Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde deniz kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde deniz kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaan Taşkıran (28) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Irmak Mahallesi mevkisinde deniz kenarındaki kayalık alana devrildi.

        Kazada Taşkıran, olay yerinde hayatını kaybetti.



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