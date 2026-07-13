Kastamonu Valisi Dallı huzurevi inşaatında incelemelerde bulundu

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Seydiler ilçesinde huzurevi olarak inşa edilen binada incelemelerde bulundu.



Dallı, beraberinde AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ve protokol üyeleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Seydiler Belediyesi ve Seyyid Zülfikar Vakfı arasındaki protokol kapsamında 4 bin 850 metrekare inşaat alanında yapılan 80 kişi kapasiteli Beyhan Darende Huzurevi için sürdürülen çalışmaları yerinde gördü.



Kastamonu İl Özel İdaresinin kontrolünde yapılan binanın yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.



Tamamlandıktan sonra bakanlığa devredilecek bina, iç tefrişatının hazırlanmasıyla hizmete alınacak.



Dallı, yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur, güven ve konfor içinde yaşamlarını sürdürebilecekleri bir yaşam alanının daha kente kazandırılacağını belirtti.



Yatırımın kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Dallı, "Büyüklerimiz tecrübeleri, birikimleri ve hayatımıza kattıkları değerlerle en kıymetli emanetlerimiz. Devletimiz, büyüklerimizin hayatlarının her döneminde kendilerini güvende hissedecekleri, sosyal yaşamdan kopmadan, ihtiyaç duydukları her türlü desteğe kolayca ulaşabilecekleri hizmetleri güçlendirmeye devam etmektedir. Bu önemli yatırımın ilimize kazandırılmasında emeği geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, Seydiler Belediyemize ve Seydiler Seyyid Zülfikar Vakfımıza, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

