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        Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçıları kurtaran tekne İnebolu'ya getirildi

        Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk bayraklı teknedeki balıkçıları kurtaran "Burak Kaya" isimli tekne, İnebolu Limanı'na ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 20:09 Güncelleme:
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        Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçıları kurtaran tekne İnebolu'ya getirildi

        Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk bayraklı teknedeki balıkçıları kurtaran "Burak Kaya" isimli tekne, İnebolu Limanı'na ulaştı.

        Saldırı sonucu hasar alarak batan "Duru 67" isimli balıkçı teknesindeki 5 yaralıyı kurtaran ve daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemiye sevk eden "Burak Kaya" isimli balıkçı teknesi İnebolu Limanı'na getirildi.

        Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği tekne iskeleye çekildi. Teknedekilerin ifade işlemleri için Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.

        Olayda hayatını kaybeden balıkçı Cüneyt Varlık'ın cenazesi ise Kastamonu Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Trabzon'un Akçaabat ilçesine gönderildi.

        Saldırıda yaralanan 4 balıkçıdan Mehmet Ö'nün hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        - Olay

        Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında dün Türk bayraklı "Duru 67" isimli tekneye saldırı düzenlenmiş, hasar gören tekne batmıştı.

        Bölgede bulunan "Burak Kaya" isimli balıkçı teknesi, batan teknedeki Cüneyt Varlık (40) ile Serkan Ü. (44), Mehmet Ö. (52), Ferdi S. (29) ve Ahmet Ö'yü (41) kurtarmış, İnebolu istikametine doğru yola çıkan teknedeki Varlık, intikal sırasında hayatını kaybetmişti.

        İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "TCSG-96" gemisi, dün saat 12.35'te İnebolu Limanı'ndan 4'ü doktor, 15'i UMKE, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan 19 kişilik uzman tıbbi ekiple hareket etmiş, saat 19.20'de Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nin kuzeyinde İnebolu Limanı'na 115 deniz mili mesafede "Burak Kaya" isimli balıkçı teknesine ulaşmıştı.

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