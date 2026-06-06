Taşköprü'de çevre temizliği yapıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Orman Yangınları Farkındalık Etkinliği" kapsamında çevre temizliği gerçekleştirildi.



Muzaffer Büyükterzi Hatıra Ormanı'nda yapılan etkinliğe Kaymakam Abdullah Demirdağ, Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Dana, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.



Katılımcılar, ormanlık alanda çöp toplayarak hem çevre temizliğine katkı sağladı hem de orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturdu.



Muzaffer Büyükterzi Hatıra Ormanı'nda açılan farkındalık resim sergisi de katılımcılar tarafından gezilerek yapılan çalışmalar incelendi.





Etkililikte öğrencilerin oluşturduğu koro tarafından şarkılar da söylendi.













