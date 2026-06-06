GÜNCELLEME - Karadeniz'deki saldırıda ölen balıkçının cenazesi ve yaralılar, İnebolu Limanı'na getirildi

Karadeniz'de Türk bayraklı balıkçı teknesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 1 kişi ile yaralanan 4 mürettebat İnebolu Limanı'na getirildi.





Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında, Türk bayraklı "Duru 67" isimli tekneye yapılan saldırının ardından hayatını kaybeden balıkçının cenazesi ve yaralılar, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "TCSG-96" gemisine alındı.



Yaklaşık 15 saatlik yolculuğun ardından yaralı olarak kurtarılan balıkçılara ilk müdahale sağlık ekiplerince gemide yapıldı.



Hayatını kaybeden balıkçının cenazesi ve yaralılar, İnebolu Limanı'na getirildi.



Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında bekleyen ambulanslara alınan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ölen balıkçının cenazesi ise İnebolu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Kastamonu İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın ardından Valilik koordinesinde ekip oluşturduklarını söyledi.



Yaralıların Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisine nakillerinin sağlandığını belirten Yavuzyılmaz, şöyle devam etti:





"Dört tane yaralımız vardı. Bunlar şarapnel parçalarının daha çok tesir etmesiyle oluşmuş yaralanmalardı. Aramızda acil tıp uzmanı, dört hekim arkadaş ve diğer sağlık personeli arkadaşlarımız, UMKE personeli arkadaşlarımızla ilk müdahalelerini yaptık. Bir hastamıza gemide ufak ameliyat operasyonuyla göğüs tüpü takıldı. Diğerlerinin pansuman ve stabilizasyonları sağlandı. Dönüş yolculuğuyla İnebolu Sahil Güvenlik Limanı'na hastalarımızı getirdik. Burada bekleyen ambulanslarımızla hastalarımızı sevk ettik."



Yavuzyılmaz, yaralıların durumlarına değinerek, "Hastalarımızın ikisinin nispeten daha hafif, ikisinin biraz daha ağır yaralanmaları var. İlk müdahaleleri yapıldı. Şu anda hastaneye nakillerini sağlamış olduk. Operasyonda 18 sağlık personeli görev aldı. Yine Sahil Güvenliğinin tüm ekibiyle birlikte koordineli bir şekilde burada da limanda yine AFAD Müdürlüğümüzün ekipleri bekliyordu. İnşallah yaralılarımız da şifayla taburcu edilecek duruma gelir. Hepinize geçmiş olsun." dedi.



- Olay



Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında, dün Türk bayraklı "Duru 67" isimli tekneye saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu hasar alan tekne batmıştı.



Bölgede bulunan "Burak Kaya" isimli balıkçı teknesi, batan teknedeki 5 yaralıyı kurtarmış, İnebolu istikametine doğru yola çıkan teknedeki ağır yaralı 1 kişi, intikal sırasında hayatını kaybetmişti.



İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "TCSG-96" gemisi, dün saat 12.35'te İnebolu Limanı'ndan 4'ü doktor, 15'i ise UMKE, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan 19 kişilik uzman tıbbi ekiple hareket etmiş, saat 19.20'de Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nin kuzeyinde İnebolu Limanı'na 115 deniz mili mesafede "Burak Kaya" isimli balıkçı teknesine ulaşmıştı.

