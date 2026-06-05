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        Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde, 102 gümrük kaçağı cep telefonunun ele geçirildiği operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 21:57 Güncelleme:
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        Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde, 102 gümrük kaçağı cep telefonunun ele geçirildiği operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Daday İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Daday'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada, 102 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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