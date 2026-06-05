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        Kastamonu'da kuyuya düşen inek ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kuyuya düşen inek, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 19:01 Güncelleme:
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        Kastamonu'da kuyuya düşen inek ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kuyuya düşen inek, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Göçkün köyünde yaklaşık 7 metre derinlikteki su kuyusuna düşen ineği fark eden köy sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        İhbar üzerine köye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, istasyon kurarak ineğin bulunduğu noktaya indi.

        Daha sonra vinç yardımıyla ineği kuyudan çıkaran ekipler, hayvanı sahibine teslim etti.

        İneğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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