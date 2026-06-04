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        Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen kaçak cep telefonu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 20:24 Güncelleme:
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        Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen kaçak cep telefonu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerine "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında operasyon düzenlendi.

        İş yerinde yapılan aramada, 19 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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