Kastamonu'da istinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.
Giriş: 04.06.2026 - 19:26 Güncelleme:
Kastamonu'nun Araç ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.
Burhan A. idaresindeki 41 AGY 119 plakalı otomobil, Araç ilçesine bağlı Karacalar köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Resmiye A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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