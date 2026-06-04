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        Tosya'da HEM yıl sonu sergisi düzenlendi

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 14:48 Güncelleme:
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        Tosya'da HEM yıl sonu sergisi düzenlendi

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

        Tosya Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen sergide, ilçe genelinde açılan kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler yer aldı.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar sergideki ürünleri inceledi.

        Tosya HEM Müdürü Hasan Külçe, stantları gezen katılımcılara ürünlerle ilgili bilgi verdi.

        Sergiye Tosya Kaymakamı Timur Büyükçe, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul ile vatandaşlar katıldı.

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