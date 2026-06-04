Tosya'da HEM yıl sonu sergisi düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından yıl sonu sergisi açıldı. Tosya Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen sergide, ilçe genelinde açılan kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler yer aldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar sergideki ürünleri inceledi. Tosya HEM Müdürü Hasan Külçe, stantları gezen katılımcılara ürünlerle ilgili bilgi verdi. Sergiye Tosya Kaymakamı Timur Büyükçe, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.