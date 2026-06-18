Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu Belediyesinde deprem ve bina tahliye tatbikatı yapıldı

        Kastamonu Belediyesinde deprem ve bina tahliye tatbikatı yapıldı

        Kastamonu Belediyesi tarafından, afet durumlarına karşı hazırlık seviyesinin artırılması amacıyla "Deprem ve bina tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Kastamonu Belediyesinde deprem ve bina tahliye tatbikatı yapıldı

        Kastamonu Belediyesi tarafından, afet durumlarına karşı hazırlık seviyesinin artırılması amacıyla "Deprem ve bina tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi.

        Kastamonu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta itfaiye, Afet ve Acil Durum (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri de yer aldı.

        Tatbikat öncesinde toplantı salonunda sivil savunma servisleri eğitimi düzenlendi.

        Tatbikatta senaryo gereği, saat 11.15'te merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan ve Kastamonu'da da hissedilen 7,3 büyüklüğünde 15 saniye süren deprem meydana geldi.


        Depremin hissedilmesiyle belediye ana hizmet binasında bulunan personel ve vatandaşlar, afet anlarında uygulanması gereken "Çök-Kapan-Tutun" hareketini gerçekleştirerek güvenli pozisyon aldı.

        Sarsıntının sona ermesinin ardından önceden belirlenen görev planları doğrultusunda teknik ekipler doğal gaz, su ve elektrik sistemlerini kontrol ederek güvenlik tedbirlerini aldı, bina da tahliye edildi.

        Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş, tatbikatın ardından yaptığı değerlendirmede, afetlere hazırlığın büyük önem taşıdığını belirterek, "Deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı hazırlıklı olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür tatbikatları önemsiyoruz. Olası afet anında can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için kurumlarımızın koordineli hareket etmesi büyük önem taşıyor. Tatbikatın planlanması ve başarıyla uygulanmasında görev alan tüm belediye personelimize, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Bakandan YKS açıklaması
        Bakandan YKS açıklaması
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        70 milyon liralık ceza
        70 milyon liralık ceza
        NATO Zirvesi'nin şifreleri: Ankara 48 saatliğine dünya başkenti
        NATO Zirvesi'nin şifreleri: Ankara 48 saatliğine dünya başkenti
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!

        Benzer Haberler

        Bozkurt'ta bir dairede çıkan yangın hasara yol açtı
        Bozkurt'ta bir dairede çıkan yangın hasara yol açtı
        Kastamonu'da ormanlara girmek yasaklandı
        Kastamonu'da ormanlara girmek yasaklandı
        Kastamonu'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
        Kastamonu'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
        Kastamonu'da bir kişiyi baltayla öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası
        Kastamonu'da bir kişiyi baltayla öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası
        Taşköprü Belediyesi'nin toplu sünnet programı için kayıtlar başlıyor
        Taşköprü Belediyesi'nin toplu sünnet programı için kayıtlar başlıyor
        Kastamonu'da kursiyerlerin yaptığı ürünler beğeniye sunuldu
        Kastamonu'da kursiyerlerin yaptığı ürünler beğeniye sunuldu