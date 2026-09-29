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        Kastamonu Valiliği soba ve elektrikli ısıtıcıların yol açabileceği yangınlara karşı uyardı

        Kastamonu Valiliği, sobaların ve elektrikli ısıtıcıların kullanımına bağlı yaşanabilecek yangınlara karşı uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Kastamonu Valiliği soba ve elektrikli ısıtıcıların yol açabileceği yangınlara karşı uyardı

        Kastamonu Valiliği, sobaların ve elektrikli ısıtıcıların kullanımına bağlı yaşanabilecek yangınlara karşı uyarılarda bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde havaların soğumasıyla ısıtıcıların kullanımının arttığı hatırlatıldı.

        Açıklamada yangınların birçoğunun bu araçların kullanımındaki tedbirsizlik ve ihmallerden kaynaklandığına dikkat çekilerek, şu bilgilere yer verildi:

        "Temizlenmeyen bacaların yangın sebebi olduğu unutulmamalı ve bacalar periyodik şekilde yetkili kişilere temizletilmelidir. Ayrıca hasarlı bacaların onarımları yapılarak sobalar parlayıcı, patlayıcı veya aşırı yanıcı maddelerle tutuşturulmamalıdır. Sobaların etrafında kolay tutuşabilen malzemeler bırakılmamalı ve yangına yol açabilecek davranışlardan kaçınılmalıdır. Elektrikli ısıtıcılar da uzun süre kullanılmamalı ve kullanım sonrası fişten çekilmelidir."

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        Açıklamada, olumsuz durumlarda vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi gerektiği hatırlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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