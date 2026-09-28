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        Taşköprü'de İtfaiye Haftası kutlandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, İtfaiye Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Taşköprü'de İtfaiye Haftası kutlandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, İtfaiye Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Taşköprü İtfaiye Müdürlüğünde düzenlenen program kapsamında öğrencilere itfaiye araçları ile yangınlara ve diğer acil durumlara müdahalede kullanılan ekipmanlar tanıtıldı.

        İtfaiye Müdürü Uğur Karaduman tarafından ekipmanların kullanım alanları hakkında öğrencilere bilgi verildi.

        Etkinlik, öğrenciler ve itfaiye personelinin birlikte pasta kesmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

        Programa, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Dana ve Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu Paramedik Programı öğrencileri katıldı.​​​​​​​

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