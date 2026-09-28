Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Küre İlçe Müftüsü Ferhat Özbek'ten Kaymakam Çakır'a ziyaret

        Küre İlçe Müftüsü Ferhat Özbek'ten Kaymakam Çakır'a ziyaret

        Küre İlçe Müftülüğü görevine yeni başlayan Ferhat Özbek, Küre Kaymakamı Hasan Çakır'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 13:26 Güncelleme:
        Küre İlçe Müftüsü Ferhat Özbek'ten Kaymakam Çakır'a ziyaret

        Küre İlçe Müftülüğü görevine yeni başlayan Ferhat Özbek, Küre Kaymakamı Hasan Çakır'ı makamında ziyaret etti.

        Göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Kaymakam Çakır'a gerçekleştiren Özbek, yeni görevine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kaymakam Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özbek'e teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        "Yeniden başlangıç için bir fırsat!"
        "Yeniden başlangıç için bir fırsat!"
        Altında sert düşüş
        Altında sert düşüş
        Stres oyuncağı elinde patladı! Yanık ve kızarık oldu
        Stres oyuncağı elinde patladı! Yanık ve kızarık oldu
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        Sokakta öldürülmemiş... Eli, kolu bağlanmış işkenceyle kanlı infaz
        Sokakta öldürülmemiş... Eli, kolu bağlanmış işkenceyle kanlı infaz
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı
        Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        İki taraf da tetiğe bastı! Başkent'te kanlı düellonun görüntüsü çıktı
        İki taraf da tetiğe bastı! Başkent'te kanlı düellonun görüntüsü çıktı
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"

        Benzer Haberler

        23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampına bir hafta ara ver...
        23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampına bir hafta ara ver...
        Kastamonu'nun "saklı cenneti" Saltuklu Kanyonu doğa tutkunlarını bekliyor
        Kastamonu'nun "saklı cenneti" Saltuklu Kanyonu doğa tutkunlarını bekliyor
        Kastamonu'da genel asayiş ve NARVAS uygulaması yapıldı
        Kastamonu'da genel asayiş ve NARVAS uygulaması yapıldı
        Kastamonu'da arı sokan kişi hayatını kaybetti
        Kastamonu'da arı sokan kişi hayatını kaybetti
        Kastamonu'da kuvvetli yağış bekleniyor
        Kastamonu'da kuvvetli yağış bekleniyor
        Milli güreşçi Ahmet Duman'ın hedefi önce dünya şampiyonası ardından olimpiy...
        Milli güreşçi Ahmet Duman'ın hedefi önce dünya şampiyonası ardından olimpiy...