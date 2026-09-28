Küre İlçe Müftüsü Ferhat Özbek'ten Kaymakam Çakır'a ziyaret
Küre İlçe Müftülüğü görevine yeni başlayan Ferhat Özbek, Küre Kaymakamı Hasan Çakır'ı makamında ziyaret etti.
Giriş: 28.09.2026 - 13:26 Güncelleme:
Küre İlçe Müftülüğü görevine yeni başlayan Ferhat Özbek, Küre Kaymakamı Hasan Çakır'ı makamında ziyaret etti.
Göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Kaymakam Çakır'a gerçekleştiren Özbek, yeni görevine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kaymakam Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özbek'e teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ