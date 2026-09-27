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        Kastamonu'da arı sokan kişi hayatını kaybetti

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 19:56 Güncelleme:
        Kastamonu'da arı sokan kişi hayatını kaybetti

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu yaşamını yitirdi.

        Akçakese köyünde yaşayan Şükrü Sucu'yu ormanlık alanda çalıştığı sırada arı soktu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Arıya alerjisi olduğu için fenalaşan Sucu, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sucu'nun cenazesi, Taşköprü İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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