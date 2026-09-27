Kastamonu'da arı sokan kişi hayatını kaybetti

Arıya alerjisi olduğu için fenalaşan Sucu, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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