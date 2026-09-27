Kastamonu'da kuvvetli yağış bekleniyor

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 28 Eylül Pazartesi günü gece saatlerinde beklenen yağışların kentin kuzeyinde yoğunlaşacağı belirtildi.

Kastamonu Valiliği etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle uyarı yaptı.

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