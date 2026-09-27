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        Milli güreşçi Ahmet Duman'ın hedefi önce dünya şampiyonası ardından olimpiyatta madalya

        ÖZGÜR ALANTOR - Son olarak Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Ahmet Duman, önce dünya şampiyonası ardından olimpiyatlarda madalya kazanmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Milli güreşçi Ahmet Duman'ın hedefi önce dünya şampiyonası ardından olimpiyatta madalya

        ÖZGÜR ALANTOR - Son olarak Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Ahmet Duman, önce dünya şampiyonası ardından olimpiyatlarda madalya kazanmayı hedefliyor.

        Ağustos ayında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda birincilik kürsüsüne çıkan milli güreşçi, 25 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını takım arkadaşlarıyla Serbest Güreş A Milli Takımı Teknik Direktörü Soner Demirtaş nezaretinde Kastamonu'da sürdürüyor.

        Ahmet Duman, AA muhabirine, dünya şampiyonası hazırlıklarının oldukça iyi gittiğini söyledi.

        Hayatının ağabeyinin güreşe başlamasıyla değiştiğini belirten Ahmet, "Tokat Erbaalıyım. 'Erbaa'ya yeni bir antrenör gelmiş.' dediler. Ağabeyim onun güreş antrenmanlarına gitmeye başladı. Ondan sonra da ben gitmeye başladım. Ağabeyim sonra bıraktı ama ben devam ettim. Aynı zamanda 3 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum." dedi.

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        Uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarıları anlatan 26 yaşındaki milli güreşçi "2019 yılında gençlerde Avrupa ikincisi, 2022'de 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda ikinci, 2024'te de Büyükler Dünya Şampiyonası'nda ikinciliğim var. Bu sene Avrupa Şampiyonası'na katıldım ama istediğim dereceyi alamadım. Son olarak, bu yıl Akdeniz Oyunları'nda şampiyon oldum." ifadelerini kullandı.

        Şimdi dünya şampiyonasına hazırlandığını dile getiren Ahmet Duman, şunları kaydetti:

        "Akdeniz Oyunları'ndan yeni geldik. Dünya şampiyonası için kampa girdik. Hazırlıklarımız en iyi şekilde devam ediyor. Hedefimiz her zaman olduğu gibi dünya şampiyonluğu. En iyi şekilde hazırlanıp dünya şampiyonasına katılacağız inşallah. Benim sıkletim 65 kilo ve olimpiyat sıkleti. Olimpiyat vizesini alma turnuvamız 2027'de oluyor. 2027 Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde katılıp orada vizemizi alıp 2028 Olimpiyatları'na katılmak istiyorum."

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