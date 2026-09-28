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        23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampına bir hafta ara verildi

        23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampına bir hafta ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 12:20 Güncelleme:
        23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampına bir hafta ara verildi

        23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampına bir hafta ara verildi.

        Hırvatistan'da 14-25 Kasım'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışma yapan milli takım, ilk etap kampını tamamladı.

        Kamp bir haftalık aranın ardından tekrar başlayacak.

        Takımın antrenörü Muhammet Ali Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası kapsamında 2 kamp daha gerçekleştireceklerini söyledi.

        İlk etap kampını tamamladıklarını anlatan Keskin, "İlk etap kampımıza 20 sporcu katıldı. Pazar günü tekrar toplanacağız. Daha sonra 15 gün kamp yapıp bir haftalık ara vereceğiz. Sonra tekrar üçüncü kampımızı yapacağız. Son kampımızı ikili kamp şeklinde yapacağız. Yurt dışından bir ülke gelebilir ya da biz gidebiliriz." diye konuştu.

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        Sporcularının herhangi bir sakatlığının bulunmadığını aktaran Keskin, şunları kaydetti:

        "Güzel çalışıyoruz. Bilimsel çalışıyoruz. Ondan dolayı da sakatlık olmuyor. Kadın boksumuzun önünü Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli açtı. Kadın boksuna ilgi arttı. İyi hocalarımız var. Dünya boksunu iyi takip ediyoruz. Bilimden uzak çalışmıyoruz. Disiplinli ve istekli çalışıyoruz. Günde çift idman yapıyoruz. Milli takım kampı olduğu için bize çok destek veriliyor. Sonu da iyi olacak inşallah."

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