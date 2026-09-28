Kastamonu'da genel asayiş ve NARVAS uygulaması yapıldı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve NARVAS uygulaması gerçekleştirildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve NARVAS uygulaması gerçekleştirildi.
İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen denetimde 690 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
Denetlenen 109 araçtan 7'sine çeşitli kural ihallerinden dolayı cezai işlem uygulandı.
Çalışmalarda 24 umuma açık iş yeri ile metruk yapı da kontrol edildi.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentin huzuru için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.
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