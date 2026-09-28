Kastamonu'da genel asayiş ve NARVAS uygulaması yapıldı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentin huzuru için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Çalışmalarda 24 umuma açık iş yeri ile metruk yapı da kontrol edildi.

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