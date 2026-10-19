Kastamonu Valisi Dallı'dan Muhtarlar Günü mesajı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Dallı, mesajında, muhtarlık müessesesinin, vatandaşlar ile kamu kurumları arasında köprü vazifesi gören, demokrasinin en köklü yerel yönetim birimlerinden biri olduğunu belirtti.

Muhtarların, Türkiye'nin her köşesinde büyük özveriyle görev yaptığını aktaran Dallı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Muhtarlarımızın gayretleri, ülkemizin gelişmesi ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükselmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızla güçlü bir iletişim kurarak onların sevinçlerine, sıkıntılarına ve beklentilerine ortak olan muhtarlarımız, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve birlik ruhumuzun yaşatılmasına da katkı sağlamaktadır. Görevlerini sorumluluk bilinci ve hizmet anlayışıyla yerine getiren tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."