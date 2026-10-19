Kirazlı Çayı'nın geçtiği kanyon şelaleleriyle ziyaretçilerini etkiliyor

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Kirazlı Çayı üzerinde bulunan kanyondaki irili ufaklı şelaleler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İlçeye bağlı İsmail köyü sınırlarında bulunan Kirazlı Çayı, ormanlık alan ve dere yatağından ilerleyerek kanyonun içinden geçiyor.

İçinden geçişi yaklaşık 2 saat süren kanyonun en yüksek şelalesi bölge halkı tarafından Gelin Kayası ve Kirazlı Şelalesi olarak adlandırılıyor.

Yaklaşık 10 metre yüksekten dökülen Kirazlı Şelalesi'nin yanı sıra bölgede irili ufaklı çok sayıda şelale bulunuyor.

Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki vadide, suyun yüzyılları bulan yolculuğu sırasında kayalarda oluşan şekiller etkileyici görüntüler oluşturuyor.

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İsmail köyü Muhtarı Emrah Köse, AA muhabirine Çatalzeytin'in doğal güzellikleri ile ön plana çıktığını söyledi.

Şelalenin İsmail köyü sınırlarında olduğunu belirten Köse, "Kanyondaki Kirazlı Çayı üzerinde 5-6 şelale bulunuyor. Suyun binlerce yıldır oluşturduğu irili ufaklı şelalelerimiz var. Bu da çok güzel ilgi çekiyor, gelenler memnun kalıyor." dedi.

Bölgeye olan ilginin son dönemde arttığını dile getiren Köse, "Gelip gidenler, soranlar çok oluyor. Özellikle 'Nasıl gidebiliriz?' diye soruyorlar. Yolları biraz bakıma muhtaç ama şelalemizin güzel oluşundan dolayı ilgi çekiyor." diye konuştu.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş ise çok özel bir coğrafyadan geçtiklerine işaret ederek, şunları dile getirdi:

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"Kirazlı Çayı'nın üzerindeki şelalenin devamındaki mini bir kanyon burası. İçinde yürüdükçe doğanın farklı güzelliklerini gösteren bir yer. Birbirine bağlı olarak akan onlarca şelalenin oluşturduğu havuzcuklar var. Burada birçok endemik bitki var. Burası bize müthiş bir doğa sunuyor."