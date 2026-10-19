Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Taşköprü'den kısa kısa

        Taşköprü'den kısa kısa

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Emekliler Derneği Başkanı Osman İnce ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Taşköprü'den kısa kısa

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Emekliler Derneği Başkanı Osman İnce ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı makamında ziyaret etti.

        Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Arslan, İnce ve yönetim kurulu üyelerini belediyede misafir ettiklerini söyledi.

        Arslan, İnce ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

        - Taşköprü'de Muhtarlar Günü dolayısıyla yemek programı düzenlendi

        Taşköprü ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programında ilçe protokolü ile mahalle ve köy muhtarları bir araya geldi.

        Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen programa, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İl Genel Meclisi Üyeleri Bayram Özsoy ve Sadık Yıldız, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Çınar, Taşköprü Mahalle ve Köy Muhtarları Dernek Başkanı İlker Acar ile çok sayıda mahalle ve köy muhtarı katıldı.

        REKLAM

        Programda konuşan Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek, "Muhtarlarımız, mahalle ve köylerimizde vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarının ilgili kurumlara ulaştırılmasında önemli bir görev üstleniyor. İlçemizin gelişmesi ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunulması noktasında muhtarlarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Muhtarlarla aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise muhtarların, mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara iletilmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

        REKLAM

        Arslan, ilçenin gelişmesi ve vatandaşlara daha etkin hizmet sunulması amacıyla muhtarlarla dayanışma ve işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana

        Benzer Haberler

        Kastamonu Valisi Dallı'dan Muhtarlar Günü mesajı
        Kastamonu Valisi Dallı'dan Muhtarlar Günü mesajı
        Başkan Arslan, muhtarların gününü kutladı
        Başkan Arslan, muhtarların gününü kutladı
        Coğrafi işaretli 'sarıkılçık' pirincinin hasadı devam ediyor Tosya Belediye...
        Coğrafi işaretli 'sarıkılçık' pirincinin hasadı devam ediyor Tosya Belediye...
        Kirazlı Çayı'nın geçtiği kanyon şelaleleriyle ziyaretçilerini etkiliyor
        Kirazlı Çayı'nın geçtiği kanyon şelaleleriyle ziyaretçilerini etkiliyor
        Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabuncu'dan okul ziyareti
        Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabuncu'dan okul ziyareti
        TFF 2. Lig: Kastamonuspor: 2 - Isparta 32 Spor: 2
        TFF 2. Lig: Kastamonuspor: 2 - Isparta 32 Spor: 2