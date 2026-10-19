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        23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı ikinci etap kampını tamamladı

        23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'daki ikinci etap kampını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 16:03 Güncelleme:
        23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı ikinci etap kampını tamamladı

        23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'daki ikinci etap kampını tamamladı.

        Milli takım, Hırvatistan'da 14-25 Kasım'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası kapsamında Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirdiği ikinci etap kampını tamamladı.

        Milli takım bir haftalık aranın ardından üçüncü ve son etap kampına başlayacak.

        Antrenörlerden Ramazan Ballıoğlu, AA muhabirine, ikinci etap kampını güzel bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

        Kampın verimli geçtiğini anlatan Ballıoğlu, "Bu kampta teknik ve taktik çalışmalar yaptık. Bir kampımız daha var. Son kampımızda teknik ve taktik çalışmalarımızı uygulamaya geçireceğiz. Sparring ağırlıklı çalışmalar yapacağız. Sporcularımızın yüzde 70'i dereceli. Kaliteli bir takımız. Başaracağımıza olan inancımız tam." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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