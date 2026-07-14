Kastamonu'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Dinletisi" düzenlendi

Kastamonu'da, "İrade Bizim Zafer Bizim 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Dinletisi" gerçekleştirildi.



Kastamonu Valiliği koordinesinde Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü öğrencileri tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi.



Müzikoloji Bölümü öğretim görevlisi Ömer Gökhan, öğrencileriyle anlamlı bir anma programı hazırladıklarını söyledi.



Programa Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Yıldır ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.







