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        Kastamonu'da "15 Temmuz" temalı sergi açıldı

        Kastamonu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla taş baskı eserleri ile fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Kastamonu'da "15 Temmuz" temalı sergi açıldı

        Kastamonu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla taş baskı eserleri ile fotoğraf sergisi açıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen sergide Ömer Halisdemir, Nene Hatun ile asker motiflerinin yer aldığı Türkiye haritası, şehitleri temsil eden 253 yıldızın yer aldığı taş baskı eser ile 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan fotoğraflar yer alıyor.

        Taş baskı eserleri yapan usta öğretici Hacer Keloğlu, gazetecilere, 15 Temmuz'un özel bir gün olduğunu belirterek, "Bugünü hep yaşatmalıyız, geleceğe taşımalıyız. Evlatlarımız bugünleri unutmamalı. Bunu unutursak vatana sahip çıkamayız. O yüzden böyle bir çalışma yapmaya başladım." dedi.

        Yaptığı taş baskı eserler hakkında bilgi veren Keloğlu, "Taş baskı ile Türkiye haritası, şehitlerimiz için 253 yıldız baskısı yaptım. Şehit olan Abdullah Tayyip Olçok ve babası Erol Olçok'un hikayesi beni çok etkilemişti. Onları yaptım. Bütün babalar ve oğulları temsilen onlara yer verdim. 17 kurşunla şehit olan Ömer Halisdemir var. Ona da yer verdim." diye konuştu.

        Taş baskıları çıkmayan boya ile yaptığını dile getiren Keloğlu, "Yaptığım eserleri kumaştan çıkmayacak şekilde hazırladım. Çamaşır suyu da gelse yıkayıp silinmeye de kalksa yüzyıllar da geçse bu asla çıkmayacak ve unutulmayacak. Esas amacım buydu." ifadesini kullandı.

        Gün boyunca gezilebilecek serginin açılışına Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Doğan Ünlü, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nida Sinsi ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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