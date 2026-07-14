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        Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 22:08 Güncelleme:
        Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki 37 EK 431 plakalı otomobil, Budamış Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 37 BA 520 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile 37 EK 431 plakalı otomobilde bulunan Ş.Ş. yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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