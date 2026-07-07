Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arananların yakalanması için çalışma yürütüldü. Bu kapsamda nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. ile dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ç. yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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