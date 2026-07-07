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        Kastamonu'da kaybolan yaşlı adam dere yatağında bulundu

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde haber alınamayan kişi, düştüğü dere yatağından yaralı olarak kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Kastamonu'da kaybolan yaşlı adam dere yatağında bulundu

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde haber alınamayan kişi, düştüğü dere yatağından yaralı olarak kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Kayadibi köyünde yaşayan 70 yaşındaki Celal Öz'ün dün akşam eve dönmemesi üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve jandarma komando timleri sevk edildi.

        Termal kameralı dron destekli yürütülen çalışmalarda Öz'ün uçurumdan düşerek dere kenarına yuvarlandığı tespit edildi.

        Yaralanan Öz, ekiplerin zorlu çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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