Kastamonu'da kaybolan yaşlı adam dere yatağında bulundu

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde haber alınamayan kişi, düştüğü dere yatağından yaralı olarak kurtarıldı. İlçeye bağlı Kayadibi köyünde yaşayan 70 yaşındaki Celal Öz'ün dün akşam eve dönmemesi üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve jandarma komando timleri sevk edildi. Termal kameralı dron destekli yürütülen çalışmalarda Öz'ün uçurumdan düşerek dere kenarına yuvarlandığı tespit edildi. Yaralanan Öz, ekiplerin zorlu çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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