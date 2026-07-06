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        Kastamonu'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kastamonu'da pazar yerinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 20:19 Güncelleme:
        Kastamonu'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kastamonu'da pazar yerinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu sanıklar M.C.B, H.E.G, V.Y.B. ve Z.C.Ç. ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık H.E.G. savunmasında, kavgada kendini korumaya çalıştığını ifade ederek "Olayların bu aşamaya geleceğini bilmiyordum, yoksa kesinlikle oraya gitmezdim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Maktule yönelik herhangi bir eyleminin bulunmadığını iddia eden sanık V.Y.B, "Olayın buraya gelmesinden dolayı çok üzgünüm, çok pişmanım. Tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Sanık M.C.B, "Olay günü rahmetliyi ilk defa gördüm. Neden öldürmek isteyeyim. Bu olayların buraya geleceğini tahmin edemedim. Bu olaydan dolayı karşınızda olduğum için çok pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

        Kendini korumaya çalıştığını savunan sanık Z.C.Ç. "Amacım kavga etmek ya da vukuat işlemek değildi, birisini öldürmek istemedim, kendimi korumak istedim. Tahliyemi istiyorum." dedi.

        Maktulün babası İ.Ç, oğlunun darbedilip bıçaklandığını belirterek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

        Maktulün annesi R.Ç, şikayetçi olduğunu belirterek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

        Maktulün kardeşi C.Ç. ise "Kardeşim Ahmet'ten silah almış olsa o silah evden çıkmazdı. Yalan konuşuyorlar. Ne silah gördüm ne bıçak gördüm. Ben de bıçak çekmedim. Adalete sığınıyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, olay anına ilişkin kamera görüntülerine dair bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        - Olay

        Kastamonu'da 13 Aralık 2025'te Kuzeykent Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde iki grup arasında çıkan kavgada berber Cihan Ç. bıçaklanarak ağır yaralanmış, kardeşi darbedilmişti. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cihan Ç. hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan M.C.B, H.E.G, V.Y.B. ve Z.C.Ç. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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