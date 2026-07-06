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        Kastamonu'da yaz Kur'an Kursu törenle açıldı

        Kastamonu'da Şehit Şerife Bacı Yatılı Kur'an Kursu'nun yaz dönemi düzenlenen törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Kastamonu'da yaz Kur'an Kursu törenle açıldı

        Kastamonu'da Şehit Şerife Bacı Yatılı Kur'an Kursu'nun yaz dönemi düzenlenen törenle başladı.

        Kur'an kursunun bahçesinde düzenlenen törende konuşan Kastamonu İl Müftü Yardımcısı Mehmet Evirgentürk, yaz Kur'an kurslarının çocuklar için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

        Velilere de önemli görevler düştüğünü ifade eden Evirgentürk, "Çocuklarımızı sadece dünyevi nimetler olarak hazırlamak değildir. Gönlü de eğitmek gerekiyor, ruhu da eğitmek gerekiyor. O ruhun eğitiminde Kur'an-ı Kerimin kendisi." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından yaşları 10 ile 18 arasında değişen 60 öğrenci eğitimlerine başladı.

        Yaşları 12 ile 24 arasında değişen 9 öğrenci ise hafızlık eğitimini tamamlayarak mezun oldu.

        Etkinlik, çocukların çeşitli oyunlar oynamasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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