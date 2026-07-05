Kastamonu'da çıkan yangında evde hasar oluştu

Kastamonu'da çıkan yangında bir evde hasar oluştu. Budamış Mahallesi'nde, Muzaffer Kula'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

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