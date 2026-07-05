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        Üniversite öğrencilerinden özel gereksinimli bireylere tekerlekli sandalye hediyesi

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencileri, aralarında topladıkları parayla aldıkları tekerlekli sandalyeleri özel gereksinimli bireylere hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Üniversite öğrencilerinden özel gereksinimli bireylere tekerlekli sandalye hediyesi

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencileri, aralarında topladıkları parayla aldıkları tekerlekli sandalyeleri özel gereksinimli bireylere hediye etti.

        Özel gereksinimli bireylere destek olmaya karar veren İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfının 23 öğrencisi, Kastamonu Müftülüğü Engelli Koordinatörü Abdullah Horuz ile irtibata geçti. Horuz ile görüşen öğrenciler, tekerlekli sandalye almaya karar verdi.

        Öğrencilerin aralarında topladıkları parayla alınan tekerlekli sandalyeler, özel gereksinimli bireylere ulaştırılmak üzere Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğine teslim edildi.

        Dernek de tekerlekli sandalyeleri belirledikleri ailelere ulaştırdı.

        Öğrencilerden Zeynep Köse, AA muhabirine, bu fikrin ortaya atılmasının ardından tüm sınıfın çok mutlu olduğunu söyledi.

        Tekerlekli sandalyelerin alınması için herkesin seferber olduğunu belirten Köse, "Çevremize de yayalım düşüncesiyle bu işe girdik çünkü iyilik yayılmalı. Üç tekerlekli sandalye, üç özel bireye gidecek. Onlar adına çok mutluyuz, yardımcı olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

        Öğrencilerden Songül Yılmaz da hayırlı işlere vesile olmak gerektiğini dile getirerek, "Herkesin güzel faaliyetlerin arkasında durmasını, böyle güzel işlere vesile olmalarını diliyorum. Arkadaşlarla beraber böyle duyarlı, güzel bir etkinliği gerçekleştirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bunun için sevgiyi, yardımlaşmayı yaymalıyız. Birbirine destek olmayı, iyi günde de kötü günde de yardımcı olmayı her zaman kendimize görev bilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

        - "Onlar için paha biçilemez bir hediye"

        Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz da Müftülük Engelli Koordinatörlüğü öncülüğünde İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin desteğiyle alınan tekerlekli sandalyeleri teslim aldıklarını anlattı.

        Gençlerin farkındalığı ve duyarlılığının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Boyraz, "Üç özel yüreğe gönül köprüsü olarak hediye verdiler. Emeği geçen öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu hizmet paha biçilemez. Onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum özel bireylerim adına. Özel bireylerimizin şartları çok zor. Bu hediye hayatlarını o kadar kolaylaştıracak ki, onlar için paha biçilemez bir hediye." diye konuştu.

        Alınan tekerlekli sandalyelerin verildiği kişiler hakkında bilgi veren Boyraz, "Emine teyzemiz var, doğuştan bacakları olmayan özel bireyimiz. Cennet Ecrin'imiz var. İlçede İsmail'imiz var. Büyüdü, annesi artık kaldıramadığını söyledi." dedi.

        Özel gereksinimli Cennet Ecrin'in annesi Seher Çelik de 14 yaşındaki kızının serebral palsi hastası olduğunu belirterek, "Tekerlekli sandalye çok kolaylaştırdı işimizi. Okuluna, marketlere giderken gerçekten işimiz zordu ama şu anda kolaylaştı. Öğrenci arkadaşlara çok teşekkür ederim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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