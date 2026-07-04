Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Tosya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Yeşilgöl Orman Şefliği sınırlarında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın gözetleme kulesinden dumanların fark edilmesi üzerine, bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda arazöz, su ikmal aracı ve iş makinesi yönlendirildi.
Yangın söndürme helikopterleriyle de yangına havadan müdahale edildi.
Karadan ve havadan yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü.
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