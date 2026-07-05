Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Milli güreşçi Beyza Nur Akkuş yeni şampiyonluklar peşinde

        Milli güreşçi Beyza Nur Akkuş yeni şampiyonluklar peşinde

        ÖZGÜR ALANTOR - Bugüne kadar uluslararası müsabakalarda ikişer altın, gümüş ve bronz madalyası bulunan milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Milli güreşçi Beyza Nur Akkuş yeni şampiyonluklar peşinde

        ÖZGÜR ALANTOR - Bugüne kadar uluslararası müsabakalarda ikişer altın, gümüş ve bronz madalyası bulunan milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.

        Milli sporcu Beyza Nur Akkuş, 6-12 Temmuz tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenecek 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını teknik direktör Erdem Yiğit yönetiminde Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

        Beyza Nur Akkuş, AA muhabirine, güreşe 7 yıl önce başladığını söyledi.

        Güreşle tesadüfen tanıştığına belirten Beyza Nur, "Güreş antrenörü Mustafa Çiftçi okulumuza gelip güreşi tanıtmıştı. 'Gelip güreşe katılmak isteyen var mı?' diye sormuştu. Onun sayesinde güreşe başladım." dedi.

        Elde ettiği derecelerden bahseden milli sporcu, "Bugüne kadar 17 Yaş Altı Avrupa ve 20 Yaş Altı Avrupa şampiyonlukları, 20 Yaş Altı Avrupa ikinciliği, 20 Yaş Altı Dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ile Büyükler Avrupa üçüncülüğüm bulunuyor." ifadelerini kullandı.

        Hedeflerini anlatan Beyza Nur, şöyle devam etti:

        "20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Daha önce 20 Yaş Altı Avrupa şampiyonluğum vardı. Bu sene de yine şampiyon olarak Avrupa şampiyonluğumu çiftlemek istiyorum. Bunun için var gücümüzle çalışıyorum. Çok verimli antrenmanlar yapıyoruz. En son Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katıldım, üçüncü oldum. Şimdi yeni bir şampiyonaya gidiyoruz. Orada da şampiyon olmak istiyorum."

        Büyüklerde hem Avrupa hem de dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini vurgulayan Beyza Nur, "Hedefime yavaş yavaş ilerlediğimi düşünüyorum. Olimpiyatlara katılıp ülkemi ve bayrağımızı en güzel şekilde emsil etmek istiyorum." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        Kıraathanede otururken minibüs çarptı!
        Kıraathanede otururken minibüs çarptı!
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Türkiye'ye ders verdiler
        Türkiye'ye ders verdiler
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Düğüne ünlü akını
        Düğüne ünlü akını
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Bodrum aşıkları
        Bodrum aşıkları
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        Aile tatili devam ediyor
        Aile tatili devam ediyor
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        'Sultan' tatilde
        'Sultan' tatilde

        Benzer Haberler

        Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü
        Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü
        Şarampole yuvarlanan forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
        Şarampole yuvarlanan forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
        Kastamonu'da çıkan orman yangınında 7,5 dönüm alan zarar gördü
        Kastamonu'da çıkan orman yangınında 7,5 dönüm alan zarar gördü
        Kastamonu'da orman yangını
        Kastamonu'da orman yangını
        Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Yeni Dünya Vakfı Kastamonu Şubesi dualarla açıldı
        Yeni Dünya Vakfı Kastamonu Şubesi dualarla açıldı