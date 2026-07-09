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        Kastamonu'da 2 iş arkadaşını silahla yaralayan sanığın yargılanması sürüyor

        Kastamonu'da iş yerinde mesai arkadaşlarını silahla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Kastamonu'da 2 iş arkadaşını silahla yaralayan sanığın yargılanması sürüyor

        Kastamonu'da iş yerinde mesai arkadaşlarını silahla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.​​​​​​​


        Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten yaralama" iddiasıyla tutuklu yargılanan A.Y. ile müştekiler A.E, S.D. ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık A.Y, duruşmadaki savunmasında, olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.

        Tekerlekli sandalyeyle duruşmaya katılan A.E. ise Ankara'da tekrar ameliyat edildiğini dile getirerek, "Ameliyatımda bacağımın kötüye gittiğini, operasyonun devam edeceğini söylediler. Sağlık durumum gittikçe kötüye gidiyor. Bunları yaşamayı hak etmediğimi düşünüyorum. Sanık küfrederek beni bu hale getirmiştir ancak kendisine küfrettiğimi söylemektedir. Hayatımın en verimli yıllarında başıma bu geldi. Beni yaralayıp bırakmak isteseydi, 1 ya da 2 mermi sıkar giderdi. 'Yapma hepimizin çoluğu çocuğu var, bu işi uzatma, tabancanı beline sok' dediğim halde küfrederek arkamdan sıkmaya devam etti. 'Ambulansı ara' dememe rağmen, 'Geberin' diyerek bizi ölüme terk etti. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

        S.D. de sanığın ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, A.E'nin ameliyatına ilişkin tetkik ve tedavi evraklarının istenmesini talep ederek, duruşmayı erteledi.

        ​​​​​​​Kastamonu-Sinop kara yolu Bük köyü mevkisinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikası'nda 7 Temmuz 2025'te özel güvenlik görevlileri A.E, S.D. ve A.Y. arasında tartışma çıkmış, A.Y. yanında bulunan silahla A.E. ve S.D'yi yaralamıştı. Gözaltına alınan A.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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