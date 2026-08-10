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        Kastamonu'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla Kastamonu'da program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 18:58 Güncelleme:
        Kastamonu'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla Kastamonu'da program düzenlendi.

        Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, AK Parti'nin kuruluşundan 15 ay sonra tek başına iktidara geldiğini hatırlattı.

        Türkiye'yi her alanda büyütmek ve güçlendirmek için mücadele ettiklerini belirten Sevgilioğlu, "Her defasında milletimize güvendik. Milletimizle omuz omuza verdik. Önümüze çıkarılan engeller karşısında geri adım atmadık, Türkiye'nin istikametinin değiştirilmesine müsaade etmedik." dedi.

        "Terörsüz Türkiye" idealine de değinen Sevgilioğlu, şunları kaydetti:

        "Devletimizin kararlı iradesi, kahraman güvenlik güçlerimizin fedakar mücadelesi ve milletimizin sarsılmaz birlik ve beraberliği sayesinde ülkemizi 40 yıldır canımızdan, kaynağımızdan ve geleceğimizden çalan terör belasından kurtardık. Bu tarihî kazanımı, şehitlerimizin aziz hatırasına ve gazilerimizin fedakârlığına sahip çıkarak birlik, kardeşlik ve huzur içinde geleceğe taşıyacağız."

        AK Parti döneminde vesayetin siyaset üzerindeki gölgesinin kaldırıldığını ve milli iradenin devlet yönetiminin merkezine getirildiğini belirten Sevgilioğlu, temel hak ve özgürlüklerin genişletildiğini, başörtülü kadınların eğitim ve çalışma hayatından dışlanmasına neden olan yasakların kaldırıldığını ve katsayı adaletsizliğinin giderildiğini söyledi.

        Sevgilioğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yılın ardından yeniden ibadete açıldığını, sağlık, eğitim, konut ve sosyal destek alanlarında da önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Sevgilioğlu, şöyle konuştu:

        "Terörsüz Türkiye kazanımını kalıcı hale getiren, sivil ve özgürlükçü anayasasıyla demokrasisini güçlendirmiş, yüksek teknolojide öncü, ekonomide daha güçlü, enerjide ve savunmada tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa edeceğiz."

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