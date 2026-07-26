Kastamonu'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, A.C.K. idaresindeki 37 SK 496 plakalı otomobil, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Sunta Köprülü Kavşağı çıkışında yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisine girince kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.



Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan C.Ö. ve N.Ö. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

