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        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da büyükelçiler ve yabancı ülke temsilcileri Horma Kanyonu'nu gezdi

        Kastamonu'da büyükelçiler ve yabancı ülke temsilcileri Horma Kanyonu'nu gezdi

        Uluslararası Batı Karadeniz Ekonomik İş Birliği Zirvesi kapsamında Kastamonu'ya gelen büyükelçi ve yabancı ülke temsilcileri, Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Kastamonu'da büyükelçiler ve yabancı ülke temsilcileri Horma Kanyonu'nu gezdi

        Uluslararası Batı Karadeniz Ekonomik İş Birliği Zirvesi kapsamında Kastamonu'ya gelen büyükelçi ve yabancı ülke temsilcileri, Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'nu ziyaret etti.

        Pınarbaşı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Serkan Arı, gezi sırasında heyete eşlik ederek, ilçenin doğal ve turistik değerleri hakkında bilgi verdi.

        Arı, Horma Kanyonu'nun yanı sıra Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Kerte Seyir Terası'nın ilçenin öne çıkan turizm destinasyonları arasında yer aldığını belirterek, bölgenin doğal güzellikleri ve turizm potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Doğal güzellikleri yerinde inceleyen büyükelçi ve yabancı ülke temsilcileri, kanyonu gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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