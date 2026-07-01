Kastamonu'da çıkan yangında 5 dekar buğday tarlası zarar gördü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında, 5 dekar buğday ekili alan zarar gördü. İlçeye bağlı Aşağıemerce köyü arazisindeki ekili alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, 5 dekar buğday tarlası zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.