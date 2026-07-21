Kastamonu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. A.A. (65) idaresindeki 78 BA 692 plakalı otomobil, D-030 kara yolu Kurucaören köyü mevkisinde refüje çarpıp devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan M.A. (67) ve H.K. (66) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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