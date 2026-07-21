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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda belirlenen adreslerde yapılan aramada 40,5 gram sentetik uyuşturucu, 24 sentetik ecza hapı, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi, 2 cep telefonu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 62 bin 540 lira ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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