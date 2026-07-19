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        Kastamonu'da yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

        Kastamonu'da kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 21:17 Güncelleme:
        Kastamonu'da yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

        Kastamonu'da kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

        Merkez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Danışmend Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Melahat Aknar'dan haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, Aknar'ı hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aknar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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