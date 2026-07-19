Kastamonu'da 23. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali düzenlenecek

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 30 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında 23. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali gerçekleştirilecek.



Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nun yanı sıra Horma Kanyonu'nun da yer aldığı ilçedeki festivalde, kanyon geçişlerinin yanı sıra çok sayıda etkinlik düzenlenecek.





İlçedeki turistik alanların gezileceği etkinliğin son gününde ise sporcular Valla Kanyonu'ndan çıkacak.



Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı, AA muhabirine, böyle bir festivale ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



İlçenin önemli doğa güzelliklerine sahip olduğunu ve bu güzellikleri dünyaya tanıtmak için çaba sarf ettiklerini belirten Arı, şunları kaydetti:



"Kanyoncular ve doğaseverleri ilçemizde ağırlayacağız. Dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Valla Kanyonu ilçemizde. Yer yer yüksekliği 1100 metreyi, uzunluğu 12 kilometreyi bulan Valla Kanyonu, sporcular tarafından geçilecek. Aynı zamanda ilçemizdeki Horma Kanyonu'ndan da geçişler yapılacak. İlçemizde çok önemli mağaralar var, bu mağaralar gezilecek. Bunun dışında doğa gezileri de gerçekleştirilecek."

