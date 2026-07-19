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        Ilgaz Dağı temmuzda ilkbaharı yaşıyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kış aylarında kayakseverlerin gözdesi olan Ilgaz Dağı, temmuz ayında etrafını saran çiçeklerle ilkbaharı yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Ilgaz Dağı temmuzda ilkbaharı yaşıyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kış aylarında kayakseverlerin gözdesi olan Ilgaz Dağı, temmuz ayında etrafını saran çiçeklerle ilkbaharı yaşıyor.

        Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz, yılın dört mevsimi ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunuyor.

        Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve yılın neredeyse yarısını kar altında geçiren Ilgaz Dağı, kışın bembeyaz görüntüsü ile yazın da yeşil örtüsüyle ziyaretçilerini karşılıyor.

        Havaların ısınmasına bağlı olarak karın yavaş yavaş zirveye doğru çekildiği Ilgaz'ın yüksek kesimlerini ziyaret edenler yaylalarda rengarenk çiçekler, kelebekler, buz gibi akan sular, yemyeşil bir doğa bulabiliyor.

        Karaçam, sarıçam ve köknar ağaçları ile yüksek kesimlerde çayırlıkların yaygın olduğu Ilgaz Dağı'nda ayı, kurt, tilki, geyik, karaca ve yaban domuzu gibi 30 civarında yabani hayvanın yaşadığı biliniyor.

        Temmuz ayının ortalarına gelinmesine rağmen, serin havası ve dört bir yanında açan çiçekler, Ilgaz Dağı'na ayrı bir güzellik katıyor.

        Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, temmuz ayının ortalarında olunması nedeniyle şehir merkezlerinde ciddi bir sıcaklık olduğunu söyledi.

        İnsanların bu sıcaklıklardan bunaldığını dile getiren Keleş, "Biz de kendimizi Ilgaz Dağı’nın koynuna attık. Burası yaklaşık 2000 rakımlarda. O kadar serin, o kadar güzel, o kadar farklı bir habitattayız ki bunu sadece göstermek değil, fotoğraflamak değil, içine gelip yaşamak gerekiyor. Fakat buraya gelenlerden, burayı ziyaret edenlerden tek isteğimiz, doğaya sadece ayak izlerini bırakmaları. Burası bizim değil, torunlarımıza miras bırakacağımız, onların hakkı olan bir alan. Lütfen koruyalım." dedi.

        Bu ekosistemde yaşayan her bir yaprağın, ağacın, kelebeğin, kuşun hatta küçük bir kayanın dahi kendine ait bir görevinin olduğunu anlatan Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ilgaz'da bugüne kadar yapılan araştırmalarda 60'a yakın endemik tür tespit edilmiş. Yani yolumuzun üstüne çıkan bir çiçek, çiçeğin yetişebildiği, büyüyebildiği, vatanım dediği yer Ilgaz. Başka hiçbir yerde yaşayamaz, başka hiçbir yerde göremezsiniz. Ilgaz karanfilleri var, Ilgaz çiğdemi var, Ilgaz’ın gelinciği var, kendine ait bir sürü çiçeği var."

        - Bahar yeni geliyor

        Ilgaz'ın her zaman çok güzel olduğunu vurgulayan Keleş, "Şu anda bahar burada yeni yeni gelirken, ovada bütün otlar tamamen sarardı, ekinler biçildi, yazın en sıcak günleri yaşanıyor. Fakat burada baharın temizliği, baharın ferahlığı, baharın serinliği ve çiçeklerin kokusu insanı mest ediyor. Aşağıda, yani Kastamonu’da, müthiş bir yaz sıcağı yaşanırken şu anda burada baharın başlangıcı, serinliği ve baharda açılan çiçeklerin tazeliği var." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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