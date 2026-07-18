Kastamonu'da çıkan anız yangını söndürüldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Tosya Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki anızda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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