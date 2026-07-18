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        Deniz Feneri Derneği Doğanyurt'ta ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı

        Deniz Feneri Derneği Kastamonu Şubesi tarafından Doğanyurt ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Deniz Feneri Derneği Doğanyurt'ta ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı

        Deniz Feneri Derneği Kastamonu Şubesi tarafından Doğanyurt ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım programı gerçekleştirildi.

        Deniz Feneri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Halit Bitkin, AA muhabirine, Doğanyurt'un coğrafi yapısı ve ekonomik şartları nedeniyle özel önem verdikleri ilçeler arasında yer aldığını söyledi.

        Doğanyurt'ta yıllardır düzenli yardım çalışmaları yürüttüklerini anlatan Bitkin, "İhtiyaç sahipliği perspektifinden baktığımızda desteklenmesi gereken bölgeler arasında bulunuyor. İnsanlarımızın hayat kalitesini bir miktar daha yukarıya çekebilmek için gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda Doğanyurt'ta destek verdiğimiz 110 ailemiz var. Uzun yıllardır ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Onların ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek imkanlarımız ölçüsünde destek sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

        Program kapsamında 25 aileye et ve giyim desteği sağlandığını belirten Bitkin, "Bugün 25 ailemize 5'er kilogram et dağıttık. Bunun yanında 25 ailemize de giyim yardımı ulaştırdık. Ayrıca geçtiğimiz günlerde evi yanan bir vatandaşımıza buzdolabı, et ve çeşitli giyim malzemeleri teslim ettik. Doğanyurt'un en ücra köşelerine kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Buradan bizlere destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Rabb'im onların işlerini güçlerini rast getirsin." diye konuştu.

        Deniz Feneri Derneğinin Kastamonu ve Sinop genelinde 1700 aileye ve 700 yetime destek sağladığını dile getiren Bitkin, şunları kaydetti:

        "Bir ay olmazsa ikinci ay mutlaka Doğanyurt'a geliyoruz. Kimi zaman gıda, kimi zaman giyim yardımları gerçekleştiriyoruz. Nakit yardımlarımızı ise çoğunlukla banka aracılığıyla ulaştırıyoruz. İnebolu'da yaklaşık 100 aileye düzenli destek veriyoruz. İnebolu'da fiilen desteklediğimiz 35 yetim, Doğanyurt'ta ise 6 yetim bulunuyor. Geçen yıl İnebolu'ya yaklaşık 1 milyon 400 bin lira, Doğanyurt'a ise 1 milyon 500 bin lira tutarında ayni ve nakdi yardım ulaştırdık. Veren el ile alan el arasında köprü olmaya çalışıyoruz."

        Bitkin, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerinin bağışçıların desteğiyle sürdüğüne işaret ederek, hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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