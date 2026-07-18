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        Engelli keçi yavrusu "Alagız"ı elleriyle besliyorlar

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaşayan Bozacı ailesi, doğuştan bacağı engelli olan "Alagız" ismini verdikleri 5 aylık keçilerinin bakımını özenle yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Engelli keçi yavrusu "Alagız"ı elleriyle besliyorlar

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaşayan Bozacı ailesi, doğuştan bacağı engelli olan "Alagız" ismini verdikleri 5 aylık keçilerinin bakımını özenle yapıyor.

        İlçeye bağlı Sarıpınar köyünde hayvancılıkla uğraşan Bozacı ailesinin bir keçisi, 5 ay önce bacaklarından engelli bir yavru doğurdu.

        Birçok kez veterinere götürülmesine rağmen iyileşmeyen keçi yavrusunu sahipsiz bırakmak istemeyen Bozacı ailesi, “Alagız” adını verdikleri hayvanın bakımını özenle üstlendi.

        Diğer keçiler otlamak için araziye giderken engeli nedeniyle "Alagız"ı kucaklarına alarak bahçeye götüren aile üyeleri, keçiyi ot ve yapraklarla besliyor.

        Müzeyyen Bozacı, AA muhabirine, "Alagız'ın" ön bacaklarının doğuştan engelli olduğunu söyledi.

        Keçilerini çok sevdiklerini vurgulayan Bozacı, "Ne yaptıysak ayakları düzelmedi. Biz de onu otla, ekmekle, yaprakla besliyoruz. Ellerimizle bakıyoruz, çok seviyoruz onu." dedi.

        Sabahları kalkınca aklına ilk "Alagız"ın geldiğini belirten Bozacı, "Sabahları kalkıyorum, yaprağını, ekmeğini, suyunu götürüyorum. Ne yazık ki annesiyle otlamaya gidemiyor. Biz de evde besliyoruz." diye konuştu.

        - "Onu diğer keçilerimle gönderemiyorum"

        Mustafa Bozacı ise doğduğunda keçinin arka bacaklarında da sorun bulunduğunu dile getirdi.

        Veterinerde yaptırdıkları tedavi sonucu arka bacaklarının düzeldiğini anlatan Bozacı, "Ön sol ayağını düzeltemedik. Onu diğer keçilerimle gönderemiyorum. Yetişemiyor çünkü, yoruluyor, kalıyor oralarda. Bunu kendi ellerimizle besliyoruz. Arkadaşımız, nazar boncuğumuz, evimizin bereketi oldu Alagız. Onunla mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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