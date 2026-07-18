Kastamonu'da iki otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
Kastamonu'da iki otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kastamonu'da iki otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
E.S. idaresindeki 78 AAZ 121 plakalı otomobil, Candaroğulları Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Santrapark Kavşağı'nda B.K'nin (18) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan B.K'ye o sırada yoldan geçen M.Ç. idaresindeki 37 HH 180 plakalı otomobil çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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