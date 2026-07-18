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        Kastamonu'da iki otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Kastamonu'da iki otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 00:29 Güncelleme:
        Kastamonu'da iki otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Kastamonu'da iki otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        E.S. idaresindeki 78 AAZ 121 plakalı otomobil, Candaroğulları Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Santrapark Kavşağı'nda B.K'nin (18) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan B.K'ye o sırada yoldan geçen M.Ç. idaresindeki 37 HH 180 plakalı otomobil çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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